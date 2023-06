Rita Dalla Chiesa contro Roberto Gualtieri: «Non era facile, ma è riuscito a far diventare Roma più sporca»

Rita Dalla Chiesa non perde occasione di segnalare il degrado di Roma per quanto riguarda rifiuti e mezzi pubblici. Su Twitter ha retwittato un articolo contro Gualtieri legato alla sporcizia della città di Roma. Non solo lei, ma anche altri vip come Alessandro Gassmann hanno denunciato il fatto attraverso foto pubblicate sui social che sono diventate virali ed hanno lanciato un input per salvare la città.

Giulia Tramontano, Rita Dalla Chiesa: «41 bis a chi uccide la propria compagna»

Non era facile ma Gualtieri è riuscito a far diventare Roma più sporca https://t.co/PmEDZhjOcR — Paolo Roma (@paolo_r_2012) June 5, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 10:52

