Rita Dalla Chiesa: «Che abbiamo fatto di male per vivere così?». La denuncia social per i rifiuti a Roma

Ancora una volta Rita Dalla Chiesa non ha perso occasione di segnalare il degrado di Roma per quanto riguarda la questione rifiuti che da mesi è una delle problematiche della Capitale. Lo fa chiamando in causa il sindaco Roberto Gualtieri che, secondo il suo parere, dopo essere stato votato è sparito.

#Roma adesso. Piazza di vigna stelluti. Dai cassonetti odore nauseabondo. ⁦@gualtierieurope⁩ che abbiamo fatto di male per vivere così’? pic.twitter.com/DKdtFdPNk7 — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 23, 2023

Così attraverso Tweet e post sui social attira l'attenzione di utenti, romani che ogni giorno vivono la sua stessa situazione.

