Roma, rissa davanti al barbiere: tre giovani feriti e arrestati. Uno di loro sfregiato al volto con un rasoio

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Giugno 2020, 13:18

Sono tuttiprotagonisti di unadavanti all'esercizio di unalla periferia di. È accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Montemaggiore Belsito, in zonaDalle prime ricostruzioni, la rissa sarebbe stata scatenata da una discussione tra i giovani, un pregiudicatoe due fratelli. Durante l'alterco, è spuntato anche une uno di loro è rimasto. I tre giovani, tutti ricoverati al Policlinico di Tor Vergata con prognosi superiori a 21 giorni, sono stati sottoposti all'arresto e nelle prossime ore gli investigatori cercheranno di sentirli. L'accusa, a carico dei tre, è di concorso in rissa e lesioni aggravate.Si indaga per ricostruire con esattezza le cause e la modalità della sanguinosa rissa: il 22enne romano, dopo aver ferito al volto il rivale con un rasoio, è poi fuggito in motorino. Il giovane sfregiato è stato operato per la sutura dei tagli a una guancia e sulla fronte. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni passanti, sono giunti i poliziotti del commissariato Casilino Nuovo e nelle ore successive hanno rintracciato e fermato il 22enne datosi alla fuga.