Fa una passeggiata dopo cena in centro: Renato si accascia e muore

Una tranquilla serata d'agosto che finisce in tragedia. Renato Temperoni giovedì verso le 22.45 passeggiava lungo corso Matteotti, in centro a Chiaravalle nelle Marche, godendosi una delle ultime serate d’agosto quando, improvvisamente, è stato colpito da un malore e si è accasciato al suolo, poco lontano della chiesetta di San Giuseppe e dalla pizzeria Rodry. Renato abitava a Roma.

Purtroppo l’attacco cardiaco non gli ha lasciato scampo e, nonostante i soccorsi siano arrivati abbastanza velocemente, per Renato Temperoni non c’è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA