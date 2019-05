Raggi, minacce da Casamonica, Morra: «Solidale con la sindaca e con i pm»

«Non saranno queste vili minacce a intimidirci né tantomeno a fermarci. Forza Virginia Raggi, ti siamo vicini #ATestaAlta #NonAbbiamoPaura».

Il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra si è recato in Campidoglio per far visita a Virginia Raggi dopo minacce ricevute dai Casamonica . «Abbiamo appreso che i Casamonica vogliono colpire la nostra sindaca Virginia Raggi e i magistrati che li stanno contrastando con indagini e processi. Per questo sono al Campidoglio per esprimerle personalmente la mia vicinanza» ha detto Morra. «I Casamonica - ha aggiunto - sono mafia e chi lotta veramente la mafia, come Virginia sta facendo a Roma, rischia anche la vita. Solidarietà a Virginia e a tutti quelli che lavorano in prima linea. Chi lavora per i cittadini sa che deve scontrarsi contro poteri criminali. Virginia Raggi ora vive blindata perché c?è una minaccia concreta nei suoi confronti. La. Come è reale il cambiamento che sta avvenendo a Roma».Solidarietà è stata espressa anche dal sindaco di Torino Chiara Appendino (M5s) su Twitter: