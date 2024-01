Trovato morto nel cortile di una scuola a Roma, mistero sulla morte di un 20enne

di Redazione web

Giallo nel quartiere Trionfale a Roma. Il cadavere di un 20enne con una ferita lacero contusa alla testa, è stato ritrovato ieri mattina, 23 gennaio, nel perimetro dell’Istituto Scolastico Trionfale, in via Trionfale 7333. Il ragazzo è originario di Bari.

Non si esclude nessuna pista, al momento è un giallo. La scuola è nota come Nazario Sauro. A quanto si apprende, non è escluso che il giovane fosse morto da diverse ore. Ma questo sarà chiarito con l'esame autoptico: il cadavere è stato ritrovato a ridosso della recinzione della scuola. L'allarme è scattato intorno alle 11.30 di ieri.

Cadavere a scuola, le indagini

È stato trovato da un impiegato della scuola il cadavere del giovane. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA