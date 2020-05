Race for the Cure, oggi la diretta della maratona live contro il cancro al seno su Leggo.it

Una maratona live per promuovere la lotta ai tumori del seno e sensibilizzare al tema della prevenzione. In tempi di pandemia, la Race for the Cure di Roma - la manifestazione contro il cancro alla mammella più grande al mondo - cambia faccia, ma non obiettivo. Oggi, la tradizionale corsa benefica, promossa da Komen Italia e di cui Leggo è media partner, sarà sostituita da uno show-staffetta sui canali social della Komen Italia, durante il quale si alterneranno volti noti dello spettacolo, medici in prima linea contro il cancro al seno e ovviamente le storie delle donne in rosa, donne che hanno affrontato o stanno fronteggiando la malattia. Diretta anche su Leggo.it. Durante il live sarà possibile effettuare una donazione libera o scegliere tra i gadget della capsule collection sul sito komenitalia.it.



Partenza alle ore 9 con l’anteprima Aspettando la Race, appuntamento in cui si alternano testimonianze, letture, poesie degli amici dell’associazione, consigli sulla sana alimentazione, lezioni di fitness e yoga.



Dalle 15 in poi parte la Race Live, condotta dalla giornalista Olivia Tassara dagli studi DIRE, insieme alle madrine Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi. Una vera maratona di solidarietà che si aprirà con l’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza. Si alterneranno poi il presidente onorario della Komen Italia Aurelio de Laurentiis, accompagnato da alcuni calciatori della SSC Napoli, l'ambasciatore della Race di Roma Carlo Verdone e rappresentanti delle Istituzioni da sempre vicini alla Komen Italia (tra cui il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente dell’ANCI Antonio De Caro)



«I tumori del seno – spiega Riccardo Masetti, direttore del Centro di Senologia del Policlinico Gemelli di Roma e presidente della Komen Italia - continuano la loro insidiosa corsa anche durante la pandemia. Nei prossimi dodici mesi, oltre due milioni di donne nel mondo riceveranno questa diagnosi e più di 600mila perderanno la vita. Non possiamo distrarci».



Le Race for the Cure hanno dato un grande contributo alla lotta ai tumori del seno. Grazie alle 56 gare organizzate in 20 anni in 7 città italiane, la Komen Italia ha potuto investire oltre 18 milioni di euro a sostegno della ricerca, della prevenzione e del miglioramento delle cure oncologiche.



La Race Live è solo il primo di tanti appuntamenti organizzati in tempo di covid dalla Komen. Appuntamenti che si concluderanno con la Race Virtuale (25-27 settembre), una corsa digitale organizzata in contemporanea con altri venti paesi europei. Durante il live di oggi, sul sito Komen Italia è possibile già iscriversi alla Race Virtuale e ricevere la maglietta. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA