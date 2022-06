“Premio Margutta – La Via delle Arti”: a Porta Pia la XVI^ Edizione. Tra i premiati Roberta Capua e ​Francesco Montanari. La manifestazione si è svolta il 9 giugno a Roma nel Museo Storico dei Bersaglieri. Dopo il Canto degli Italiani, intonato da una selezione della Banda dell’Esercito Italiano, la conduttrice Cinzia Malvini, ha invitato sul palco il Maestro orafo Gerardo Sacco, autore della scultura del premio ispirata ai due mascheroni della “Fontana degli Artisti” di Via Margutta.

Sezione Istituzione, Editoria, Giornalismo, Teatro, Moda, Arte&Design, Serie Televisive, Letteratura, tv e cinema. Sono queste le arre premiate in occasione della XVI^ Edizione del “Premio Margutta – La Via delle Arti”, La manifestazione patrocinata dall’Esercito Italiano, della Regione Lazio, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma e dell’Associazione Internazionale di Via Margutta, ospitata nel complesso di Porta Pia, sede del Museo Storico dei Bersaglieri.

“Premio Margutta – La Via delle Arti” - I vincitori



Dopo l’introduzione storica sulla location, da parte del critico d’Arte Mirko Baldassarre, la manifestazione prende il via con la premiazione della Sezione Istituzione. Il premio è stato conferito all’Esercito Italiano, per l’impegno, la dedizione e la professionalità che ha dimostrato, in piena sinergia con le altre Istituzioni dello Stato, nell’ambito delle attività volte a gestire l’emergenza sanitaria da COVID-19, invitato a ritirare il premio, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A.Pietro Serino.



Per la Sezione Editoria il premio è stato conferito al Dott. Marco Ghigliani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di La7 s.p.a, a premiarlo Sabrina Alfonsi Assessore all'Agricoltura e Ambiente del Comune di Roma.

Per la Sezione Teatro il premio è stato sarà assegnato a Iaia Forte una delle attrici più poliedriche e stimate del panorama nazionale.



Per la Sezione Moda il premio è andato ad Altaroma, a ritirarlo Raffaello Napoleone, Amministratore Delegato di Pitti Immagine e Consigliere del CDA di Altaroma, a premiarlo Alessandro Onorato Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Per la Sezione Arte&Design il premio è andato ad una delle eccellenze di Via Margutta Henry Timi "progettista artigiano imprenditore" titolare dell’azienda che ne porta il nome "HENRYTIMI”.

Per la Sezione Giornalismo, nell’impossibilità di essere presente alla serata, Francesco Giorgino Vice-Direttore del TG1, ha salutato il pubblico con un video messaggio e ringraziato gli organizzatori, per il conferimento del premio.

Il premio per la Sezione Serie Televisive è andato a Francesco Montanari.

Sezione Imprenditoria il premio è stato conferito a Lanfranco e Patrizio Villa titolari di Officina Italia licenziataria ufficiale del marchio “Esercito”.

Il premio per la Sezione Letteratura al Professore di “Relazioni Internazionali” Vittorio Emanuele Parsi, per il suo ultimo libro: Titanic. Naufragio o cambio di rotta per l’ordine liberale.

Gran finale con le premiazioni della Sezione Televisione a Roberta Capua, conduttrice di “Estate in diretta” il programma del pomeriggio estivo della prima rete della televisione pubblica italiana.

Il Premio per la Sezione Cinema, è stato ritirato da Piera Detassis Presidente e Direttrice Artistica della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello.

