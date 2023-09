"Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua", grande successo il terzo Festival dell’Agro Romano Antico

di Redazione web

Prosegue fino al 15 ottobre, con grande successo di pubblico, la programmazione di Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua - 3° festival dell’Agro Romano Antico”, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2023 - 2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE. La produzione esecutiva del progetto è dell’associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini, già assessore alla Cultura del Comune di Tivoli.

L'evento

Articolata all’estremo confine del Municipio VI, tra le vie consolari Casilina, Prenestina e Labicana, la manifestazione promuove una sinergia tra le aziende agricole, custodi del paesaggio, e i beni culturali e naturali, con l’intento di far scoprire un territorio ricco di giacimenti culturali e paesaggistici, da valorizzare attraverso esperienze culturali condivise, nel segno della cura della bellezza, favorendo l’inclusione e la coesione sociale, in termini anche multiculturali e interculturali. La progettazione condivisa è nata infatti in seno alla rete informale e cooperante di attori che risiedono ed operano sul territorio: associazioni ed enti del terzo settore, istituzioni pubbliche, imprese agricole e ricettive; un network integrato che si propone già da alcuni anni come promotore del progetto pilota del distretto archeologico rurale Tiburtino-Prenestino.

Il programma

Un programma pensato soprattutto per le famiglie, che domenica 1 ottobre alle ore 10.00 potranno partecipare all’iniziativa Aquiloni per La Pace, nella Tenuta San Giovanni in Campo Orazio, una festa con laboratorio di costruzione degli aquiloni, con gara e premiazione, costruiti con materiale di recupero ed eco-compatibile, seguita alle 17.30 da un concerto dell'orchestra d'archi RomÆnsemble diretta dal Maestro Antonio Sorgi con la partecipazione del Soprano Rosaria Angotti. Continuano poi le visite guidate a Ponte Lupo, resto dell’Acquedotto dell’Acqua Marcia risalente al 144 a.C., seguite dagli incontri con scrittori e autori: Francesca d’Aloja (30 settembre), Nello Trocchia (6 ottobre), Luigi Plos (7 ottobre) a cura di Urbano Barberini.

I luoghi delle attività

Altri luoghi in cui si svolgeranno le attività sono l’area archeologica di Gabii (7 e 8 ottobre) con visite guidate e letture in costume a cura di Paola Sarcina, oltre alle passeggiate alla scoperta del territorio tra uliveti nell’Azienda Agricola Terre di Torre Jacova (30 settembre) e vigneti a Colle Mattia, e un itinerario naturalistico in partenza dal Borgo di San Vittorino (7 ottobre). L’appuntamento di chiusura del festival sarà il 15 ottobre con una visita guidata a Ponte Lupo a cura di Sotterranei di Roma. Saranno infatti il presidente, Marco Placidi e Luca Messina ad accompagnare i visitatori alla scoperta degli acquedotti romani, presentando la sintesi del lavoro di ricognizione svolto nel corso di questi ultimi anni proprio nell’area limitrofa al gigante.

Il progetto

Il progetto è frutto dell’incontro tra due esperienze culturali multidisciplinari di successo: il festival internazionale “Cerealia. La festa dei cereali. Cerere e il Mediterraneo”, partner dell’iniziativa, e “Ponte Lupo e i Giganti dell’Acqua”, e ha l’intento di integrare e ampliare nel territorio del Municipio VI la progettualità culturale condivisa, considerando anche il successo riscosso negli anni passati dal ciclo “Gabii Eroica” con attività proposte dagli organizzatori per le aperture straordinarie dell’area archeologica di Gabii.

In collaborazione con: Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, Azienda Agricola Terre di Torre Jacova a r.l., Terre dei Pallavicini Società Agricola srl, Tenuta San Giovanni in Campo Orazio - Barberini, Casal Montani della Società Agricola Evangelisti, Associazione Ponte Lupo ETS, AdQ Collina della Pace OdV, Associazione Sulla Buona Strada OdV, Associazione Pontieri del Dialogo, FAI, Legio Secunda Parthica Severiana, associazione Sotterranei di Roma, associazione Il Carro de’ Comici, INSOR- Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, associazione Agroalimentare in rosa, Creare e Comunicare, Gruppo di servizio per la letteratura giovanile.

Partner tecnici: COMUNICANDO LEADER, AUTO ROYAL COMPANY, AZ. Agr. Fratelli ENA, NAIMA. In gemellaggio con: Cerealia Festival. Tutti gli eventi sono a PRENOTAZIONE: promozione@mthi.it | cell. 350 011 9692 (anche Whatsapp) | www.mthi.it .

