Ponte Lupo e i Giganti dell'Acqua: la seconda edizione prenderà il via dal 24 luglio

Un festival che si pone l'obiettivo di preservare le bellezze antiche di Roma. Riparte il 24 luglio, con una seconda edizione, la rassegna Ponte Lupo e i Giganti dell'Acqua: visite guidate ed incontri formativi in uno dei luoghi più significativi dell'Agro Romano Tiburtino Prenestino.

«Siamo sempre qui, sentinelle del territorio, a presidiare i nostri monumenti, e quest’ultima parte di Agro Romano Antico ancora integra, per proteggerli da progetti speculativi e discariche attraverso azioni di resistenza culturale» così Urbano Barberini, direttore artistico della rassegna e presidente dell’Associazione che da anni si batte per il territorio ad est di Roma.

Ad aprire la rassegna di incontri sarà Gian Antonio Stella che presenterà il suo nuovo libro, e a seguire tanti altri scrittori come Paolo Calabresi, Pino Strabioli, Sabrina Guzzanti, Paola Minaccioni, Cinzia Mascoli, Orsetta De Rossi e Luigi Plos, il più famoso esploratore dei dintorni della Capitale che terrà il 5 agosto una passeggiata all'insegna della storia e della cultura nel distretto archeo-rurale.

Un festival organizzato dall'Associazione Ponte Lupo - il Gigante dell'Acqua in collaborazione, come lo scorso anno, con il FAI (Fondo Ambiente Italiano) Roma: una cooperazione nata grazie alla passione per la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente. «Anche quest'anno infatti - afferma Urbano Barberini - l'eco-festival non utilizzerà corrente elttrica e plastica, le sedie sono sostituite dalle ballette di fieno».

L’Associazione, che si impegna a custodire il paesaggio, ha lanciato anche una petizione https://www.change.org/p/presidente-della-regione-lazio-nicola-zingaretti-no-alla-discarica-di-porta-neola-vicino-villa-adriana per dire No alla discarica.

Gli eventi riprenderanno poi dal 15 settembre con la consegna del Premio Strega. Il festival chiuderà il 24 settembre con l'incontro con Nello Trocchia, che presenterà l'anteprima del suo nuovo libro "Pestaggio di Stato".

Per info e prenotazioni pontelupo@gmail.com – faiprenotazioni.fondoambiente.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA