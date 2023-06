Paola e Chiara madrine al Pride di Roma: «Strabiliate dal vostro coraggio, mai vista tanta gente felice»

Paola e Chiara regine del Pride. Centinaia di bandiere arcobaleno hanno accolto, sventolanti, l'arrivo delle madrine del gay pride andato in scena a Roma nella giornata di ieri. Il duo canoro è arrivato in via del Corso a Roma, dopo aver sfilato sul carro per la Capitale, per un talk con l'attore Paolo Camilli.

Le due sorelle, dopo un'assenza di 10 anni dal palco dell'Ariston, quest'anno sono tornate al Festival di Sanremo e hanno deciso (un'altra volta) di essere le madrine dell'evento LGBTQ+, forse il più discusso degli ultimi anni.

«Viva El Amor!» è stata la colonna sonora del primo Gay Pride di Milano nel 2001. E, a distanza di 22 anni, Paola e Chiara tornano a presenziare all'importante evento che rivendica la libertà di amare. «Era poco frequentato, eravamo in pochi, ed è bello vedere come oggi ci sia un’adesione incredibile in giro per il mondo per il Pride Month. È bello aver assistito a una parabola ascendente di una manifestazione pacifica».

Poi dalla folla le due scaldano i presenti: «Siamo davvero strabiliate dal vostro coraggio, dalla vostra forza e dalla vostra energia. Non abbiamo mai visto così tanta gente felice come oggi». Paola e Chiara sono diventate delle vere e proprie icone per la comunità LGBTQ+. «Probabilmente sono i testi delle nostre canzoni che hanno creato questa connessione forte, il ritmo e certi temi che abbiamo sempre affrontato in modo viscerale e libero.

