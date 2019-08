Ostia, contromano sulla via del Mare: zio e nipotino in gravi condizioni

Un incidente spaventoso. Questa mattina una macchina, una ford Ka, ha imboccato contromano la via del Mare e, dopo aver evitato un frontale con un paio di automobili, si è schiantata contro uno scooter con due persone in sella. Entrambi i centuari, un uomo di 35 anni e il nipote di 14, sono sono stati portati immediatamente al Pronto soccorso del Grassi. Entrambi sono in codice rosso: al quattordicenne è stata riscontrata un'emorragia cerebrale, che ha reso necessario il trasferimento immediato al Bambin Gesù. Lo riferisce il Faro Online.



LA DINAMICA DELL'INCIDENTE



Questa mattina, venerdì 30 agosto, verso le sette del mattino sulla via del Mare - nel tratto compreso tra il ponte pedonale della stazione di Ostia Antica e la rotatoria che la congiunge con via della Scafa - una donna alla guida di un'utilitaria proveniente da Roma e diretta verso Ostia ha preso contromano la via del Mare nel tratto che è a senso unico verso la Capitale.



La ford è stata evitata per miracolo - scrive il Faro - da un paio di macchine, e poi si è scontrata frontalmente contro uno scooter sul quale viaggiavano due persone. Il motoscoter era guidato da un italiano di circa 35 anni, che ha sbattuto contro il parabrezza dell’auto cadendo pesantemente sull’asfalto. Dietro di lui c'era il nipote di 14 anni che è caduto sull'asfalto sbattendo violentemente la testa.



Entrambi i feriti sono stati trasportati urgentemente al Pronto soccorso del Grassi in codice rosso. Al 14enne è stata riscontrata un’emorragia cerebrale che ha reso necessario il trasferimento immediato al Bambino Gesù: è in prognosi riservata e si sta valutando un intervento chirurgico per la rimozione del versamento ematico. Allo zio che guidava lo scooter invece ha riportato la frattura di una vertebra cervicalee un taglio profondo ad una coscia. Sono stati gli stessi chirurghi del pronto soccorso che per evitare l’emorragia hanno immediatamente suturato la ferita senza fare ricorso alla sala operatoria. L’uomo è in prognosi riservata al Grassi: al momento si escludono lesioni al midollo spinale.



La donna, in evidente stato di shock, è stata sottoposta agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Venerdì 30 Agosto 2019, 11:57

