Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, allo stabilimento Kursal. Un giovane, di circa 25 anni, è stato letteralmente salvato dal bagnino dello stabilimento che lo ha aiutato in acqua, dove il giovane era in evidente difficoltà. Sul posto sono subito accorsi sia la polizia sia l'elisoccorso, con uno degli operatori Pegaso che si è calato in mare per prestare i primi soccorsi al ragazzo. Il venticinquenne è stato subito trasportato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi.