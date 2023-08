Ostia, maxi blitz con 500 agenti a caccia di droga e armi nella roccaforte degli Spada. Il bottino choc

Blitz all'alba. Un massiccio dispiegamento di forze per cercare droga e armi in quegli appartamenti da dove, qualche giorno fa, è partita la rivolta contro alcuni agenti nelle fase d'arresto di un pusher minorenne.

È quanto sta avvenendo a Ostia, nelle case di via Marino Fasa, cuore della "roccaforte" degli Spada. Perquisizioni a tappeto di polizia, carabinieri e guardia di finanza procedono senza sosta.



Le operazioni, volte al ripristino della legalità coordinate dalla Questura, che si stanno svolgendo anche nelle zone limitrofe a via Fasan, vedono impegnati 500 tra agenti e militari e un elicottero e si stanno concentrando in quegli appartamenti (ben 75) dove si presume si nascondano droga e armi per conto terzi.

Finora la polizia ha trovato della droga, alcuni pugnali, una scacciacani, un fucile recuperando del denaro gettato dalla finestra: un residente ha provato a disfarsi di 11.500 euro lanciandoli nel vuoto.

Gli agenti hanno inoltre smurato alcune grate e paratie disattivando un sistema di videosorveglianza.

Proprio in via Fasan qualche giorno fa furono lanciati vasi e tegole dai residenti in segno di protesta contro l'arresto di un giovane corriere. Un ragazzino di appena 15 anni con dei precedenti specifici già alle spalle. Il giovane passeggiava con una busta della spesa sotto al braccio carica di stupefacenti: diversi chili di hashish e cocaina. È stato arrestato sotto gli sguardi di una comunità che fa cerchio anche intorno alla malavita.

