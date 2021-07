Da Max Giusti a Conidi, Ostia Antica fa sold out

Musica teatro e tanta voglia di divertirsi. Grande successo per la sesta edizione dell'Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno partito lo scorso 2 luglio con un calendario fitto di eventi che arricchirà l'estate romana fino al 19 settembre. «Non più di 900 persone per spettacolo, un terzo della capienza effettiva del teatro, e speriamo sia l'ultimo tributo all'odioso virus», ha dichiarato Alessandro D'Alessio, direttore del Parco archeologico di Ostia antica.



Alcuni spettacoli sono già sold out come ad esempio Lucio più Lucio che si terrà domani, mercoledì 21 luglio: si tratta di un omaggio attraverso i migliori successi dei due grandi Lucio della musica made in Italy, Lucio Battisti e Lucio Dalla. Oppure le due date del 12 e 13 settembre del comico Valerio Lundini. Tanti i concerti e tributi ai più grandi artisti della musica italiana e mondiale tra cui: da Barry White (22 luglio), Franco Califano (24 luglio) e Pino Daniele (8 agosto). E il 4 agosto l'Orchestraccia con Marco Conidi.

Un cartellone per tutti i gusti con ampio spazio infine alla comicità. Tra i primi a sfidare l'arena Antonio Giuliani (30 luglio) e il nuovo one-man-show targato Max Giusti Va tutto bene il 31 luglio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 08:53

