Nuovi cassonetti a Roma, Mollicone (Fdi) al sindaco Gualtieri: «I libri non si buttano, si fanno circolare»

di Redazione web

«Caro Gualtieri, i libri non si buttano: si regalano e si fanno circolare». Così il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone (Fdi) commenta il prototipo di maxi-contenitore per la raccolta differenziata multifrazione installato a Roma in Piazza Fabrizio De André alla Magliana. Tra i 13 diversi tipi di “rifiuto”, infatti, campeggia anche “libri e riviste”.

I materiali riciclabili conferibili vanno dai RAAE come telefonini, radio portatili, piccoli elettrodomestici alle varie tipologie di lampade, cartucce toner, cd e videocassette, pile esauste, libri, capsule del caffè, bombolette spray fino all’olio domestico.

La presentazione

Dopo aver lanciato in città i nuovi cassonetti a prova di topo, il primo cittadino della Capitale ha presentato, in piazza Fabrizio De André, alla Magliana, la novità nel campo dei rifiuti. Insieme all'assessore all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi e al presidente dell'XI Municipio di Roma, Gianluca Lanzi, hanno inaugurato il nuovo modello di cassonetto speciale che si ispira a un modello già in uso in Spagna dove se ne contano circa 400 tra Barcellona, Madrid, Malaga e Siviglia e solo uno in Italia, a Torri del Benaco, sul lago di Garda.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA