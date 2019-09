Noyz Narcos propone al teatro India il suo nuovo album Enemy

Estremo e visionario, il rapper Noyz Narcos è l’ospite d’onore al Propaganda Festival con il suo ultimo urban best seller discografico, Enemy. Un album di successo, arricchito da collaborazioni doc con Salmo nel brano Mic check, Sputapalline con Coez, Casa Mia con Luchè e Capo Plaza, R.I.P con Achille Lauro, Matanza con Rkomi e Borotalco feat Carl Brave&Franco. Sul palco fra gli altri The Nightskinny, il nuovo progetto discografico di Gemello con il producer Sine e la combo di Speranza e Ketama 126.

Enemy è il tuo quinto album

«Il quinto da solista, ma ne ho fatti altrettanti prima, con molte collaborazioni».

Quanto è difficile rinnovarsi?

«Occorre mantenere la testa aperta senza fossilizzarsi e guardare sempre oltre. Perché pur avendo un immaginario riconoscibile è sempre ideale portare novità sonore, strumentali e di scrittura»

Lo spunto?

«Sempre la vita quotidiana, da quello che mi succede».

Hai cercato di avvicinare il rap e lo stornello romano, in cosa convergono?

«Sono molto simili nella modalità di affrontare un testo, entrambi i generi parlano di temi molto comuni, quotidiane, storie di gente di strada».

Fra le tue passioni, i tatuaggi

«Ho fatto il tatuatore per dieci anni e i tattoo restano la mia passione, che ho dovuto abbandonare per la musica È però un mondo che continuo a seguire. A Milano ho aperto uno studio di tatuaggi che funziona come una guest house e ospita artisti da ogni parte del mondo».

La regia, altra passione

«Si, ho curato quasi tutti i videoclip che ho girato».

Cos’è per te il rap?

«È la colonna sonora della mia infanzia. Per i ragazzi di oggi credo rappresenti un modo per comunicare e avere un confronto diretto nell’era dei social. Il rap è sempre stato un genere che ha riunito le persone facendole appassionare e credo questo significhi molto per le nuove generazioni».



Teatro India, l.Tevere V. Gassmann 1, domenica alle 21, ingr. da 22,50 a 27,50 euro Venerdì 13 Settembre 2019, 08:05

