Noemi&Friends, che live a Roma con Fiorella Mannoia, Paola Turci, Gaetano Curreri

degli Stadio. Saranno loro gli ospiti d’eccezione con lei sul palco a Roma. Amici più che colleghi. «L’amicizia è qualcosa che aiuta ad andare avanti nella vita. Collaborare con artisti come loro, per me significa crescere guardando oltre».Parole di, mercoledì 30 maggio in concerto sul palco dell’auditorium Parco della Musica: seconda data e anteprima dopo Milano del suo nuovo tour.Quello con cui porta dal vivo le canzoni del suo ultimo disco “La Luna”, in cui compare anche “Non smettere di cercarmi”, il brano presentato lo scorso febbraio sul palco del Festival di Sanremo. Certe canzoni sono un amore a prima vista. «La prima volta che mi è stata fatta sentire la melodia e il testo di ‘Non smettere di cercarmi’ non ho avuto dubbi: mi è piaciuto subito il ritmo, il messaggio tra le righe. Cose semplici che mi facevano sentire bene».Come il desiderio di riappropriarsi del tempo, senza correre o desiderare tutto di fretta.«Viviamo sempre con questo folle bisogno di volere tutto e invece a me andava di raccontare qualcosa per cui non si smette mai di cercare, nei rapporti tra le persone, tra innamorati ma anche nelle relazioni di ogni giorno, senza badare al tempo e all’egoismo del tutto e ora».Dalla partecipazione nel 2009 a(di cui venne considerata la vincitrice morale dopo un’eliminazione a sorpresa) sino ai palchi d’Italia, all’Inghilterra. Una passione per il canto e il cinema, con il sogno di diventare l’Etta James italiana. «Non mi lamento - dice - Ho avuto sino a oggi tanto. Hanno firmato brani per me Vasco Rossi, Fiorella Mannoia. Ho vissuto e registrato un disco a Londra. Quando sono stata eliminata a X Factor, la domanda ricorrente era: ‘E adesso che farò?’ Invece è andato tutto bene. Sono felice quando sto sul palco». E ovviamente, per lei romana, anche felice di tornare a cantare nella sua città.riproduzione riservata ®