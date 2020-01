Nino Formicola e Max Pisu in scena per La cena dei cretini di Veber

Un grande classico, riveduto in chiave personale. È La cena dei cretini nella versione di Nino Formicola, un nuovo allestimento dell’esilarante commedia di Francis Veber di cui l’attore è allo stesso tempo regista, protagonista – con Max Pisu – e in qualche modo coautore, visto che nelle due precedenti edizioni, con lo storico partner Andrea Brambilla (l’indimenticato Zuzzurro), ha inserito battute e situazioni comiche originali.



Quanto ha aggiunto all’originale francese?

«Con Andrea abbiamo portato in scena questa commedia più di trecento volte, nel 2000 e 2010, e ne abbiamo amplificato alcune zone che già facevano ridere con alcune aggiunte che facevano guadagnare in comicità, alla fine sembrava scritta su misura per noi. Questo giro è un po’ diversa per evidenti motivi, perché Max ha uno stile diverso da quello di Andrea, ma il pubblico ne è entusiasta».



Qual è il punto di forza di questo testo?

«Il meccanismo diabolico per cui il vero cretino non è il presunto tale ma il cattivo, vessato dal buono che, con l’intento di aiutarlo, gliene combina di tutti i colori».



Continua a preferire il teatro alla televisione?

«Sì, lo privilegio da sempre. Ho sempre sostenuto che i comici vadano visti dal vivo e che la televisione è fondamentale per la popolarità, ma va usata per far venire la gente a teatro, come una pubblicità».



È per questo che due anni fa ha partecipato all’Isola dei famosi?

«Sì, per dimostrare che esistevo ancora, perché per la gente io e Andrea eravamo un unicum, quando lui è morto mi chiedevano se continuavo a lavorare, quindi ho dovuto metterci la faccia».



Che ne pensa della crisi dei programmi comici in tv?

«La televisione oggi è molto più veloce rispetto al passato e anche la comicità si è ristretta, in 3-4 minuti non c’è tempo per la costruzione di sketch fatti di silenzi o ammiccamenti, si possono solo sparare battute. Oppure ci si rifugia nel tormentone, che può essere un vantaggio all’inizio ma a lungo termine può diventare una fregatura».



Lei però ha scoperto il web.

«Sì, da qualche mese ho un canale Youtube con Matteo Picarazzi, in arte Dread: si chiama Che strana coppia! e abbiamo avuto già un milione e mezzo di contatti. I nostri sketch generazionali funzionano, ragazzi che non mi conoscevano sono entusiasti di questo anziano che fa ridere».

Nino Formicola, protagonista con Max Pisu de La cena dei cretini, commedia di Max Veber, dal 23 al 26 gennaio al Teatro Ciak, via Cassia 692, biglietti 25 euro, info e prenotazioni 06.33249268 Giovedì 23 Gennaio 2020, 07:20

