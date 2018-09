Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora cattiva pubblicità per. La Capitale d'Italia? Sporca e invasa dache la fanno da padroni: a descrivere così Roma, città eterna, è il, che in un lungo articolo sull'edizione di oggi prende di mira vecchi e nuovi amministratori.Il Nyt chiama in causa anche l'attuale sindaca Virginia Raggi ironizzando su una vecchia gaffe del suo staff. «Per migliaia di anni - scrive il quotidiano - la lupa che nutrì Romolo e Remo, i mitologici fondatori, era stata il simbolo di Roma. Ma nel maggio 2017 l'amministrazione della sindaca Virginia Raggi, spesso criticata, mise sulla sua pagina facebook ufficiale una foto con un gabbiano che spiccava trionfante sul Foro.Pronta la replica irritata dei cittadini. Grazie per aver dato una immagine schifosa della città, sempre più impantanata nella bruttezza, diceva un commento. L'amministrazione tolse il post, chiese scusa e lo sostituì con le sue procedure per ridurre la presenza dei gabbiani nella città». Gabbiani che invece, sottolinea il Nyt, sono sempre di più e sempre più invadenti.Lo stesso quotidiano fa risalire tuttavia l'invasione dei gabbiani alla chiusura della discarica di Malagrotta. E ricorda quando, nel gennaio 2014, un enorme gabbiano divorò in volo, davanti alla folla attonita di piazza San Pietro, le colombe lanciate dalla finestra del palazzo apostolico. La colpa comunque - insiste il Nyt -, non è degli uccelli, che non fanno altro che subire «la legge della selezione naturale» e «godere delle strade all-you-can-eat della capitale».