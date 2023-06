Massacrato di botte da un romeno durante una lite, Alessandro è morto dopo 7 giorni di agonia: aveva 41 anni

di Redazione web

È morto dopo una settimana di agonia Alessandro Castellaccio. Il 41enne era stato ricoverato a causa delle ferite riportate, dopo una lite in strada nella quale era stato ridotto in fin di vita il 18 giugno scorso in via Domenico Giuliani, a Tivoli, in provincia di Roma.

Denunciato l'aggressore

L'uomo si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Umberto I in coma farmacologico per una grave emorragia cerebrale.

Il ricordo degli amici

Tantissimi i messaggi pubblicati dagli amici sui social. «Mi dispiace Ale, mi dispiace un casino perché non doveva andare così per niente. Nessuno dovrebbe morire per mano di altri e nessuno dovrebbe morire in questo modo», uno dei commenti pubblicati su Facebook.

