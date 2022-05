Morto Giorgio Pasetto, ex parlamentare e presidente della Regione Lazio

Politica in lutto: è morto Giorgio Pasetto, storico esponente della Democrazia Cristina, ex parlamentare ed ex presidente della Regione Lazio (dal 1992 al 1994). Aveva 80 anni.

Giorgio Pasetto, nato a Nettuno nel 1941, avrebbe compiuto 81 anni a luglio. Oltre ad essere stato sindaco di Anzio e presidente della Regione Lazio, era stato eletto deputato nella XIII e XIV legislatura con L'Ulivo e al Senato della Repubblica nella XV legislatura sempre con L'Ulivo.

«Con grande dispiacere ho appreso della morte di Giorgio Pasetto - dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Ho avuto modo di conoscere Giorgio durante il mio percorso politico e di lui ho sempre apprezzato la correttezza, la schiettezza e l'integrità. Ricordo lunghe chiacchierate sulle nostre culture politiche differenti che si dovevano incontrare e collaborare per il bene comune e i suoi continui richiami a pensare al 'ceto mediò . Credeva nell'unità. Pasetto negli anni 90 è stato Presidente della Regione Lazio per due anni e con professionalità ha dedicato il suo impegno a un'esperienza che richiede la totale dedizione. È un lutto dunque anche di un una parte di storia della nostra comunità che colpisce tutti. Alla famiglia e a tutti i suoi cari porgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Regione», conclude il governatore.

