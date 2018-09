Mondo di mezzo, tornano in carcere Calvio e Brugia: i due collaboratori di Carminati

Tornano in carcere due condannati del processo Mondo di mezzo dopo la sentenza di secondo grado che ha riconosciuto l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso. In particolare, su richiesta della procura generale, la III corte d'Appello ha disposto il trasferimento in carcere per due collaboratori di Massimo Carminati accusati del 416 bis: Matteo Calvio, condannato a 10 anni e 4 mesi e Riccardo Brugia a 11 anni e 4 mesi. I due si trovavano agli arresti domiciliari.

Venerdì 14 Settembre 2018