Roma, metro A chiusa tra Termini e Arco di Travertino: disagi per almeno due ore, attivi i bus sostitutivi

Metro parzialmente interrotta a Roma, il lunedì comincia con disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Il servizio della metro A è temporaneamente sospeso nella tratta Arco di Travertino-Termini per una anomalia tecnica alla linea di contatto indotta dal cantiere notturno per i lavori sui binari.

Metro A chiusa tra Termini e Arco di Travertino

Durante i lavori di rinnovo dell'armamento di linea, che impiega tre treni speciali, la scorsa notte - nel cantiere attivo tra le stazioni Ponte lungo e Barberini - , un mezzo d'opera di impresa terza ha parzialmente danneggiato una mensola di supporto della linea aerea. Sono in corso le operazioni di ripristino che si stima dureranno circa due ore.

Il servizio metro è attivo tra Arco di Travertino e Anagnina e fra Termini e Battistini. Il servizio sul resto della linea è svolto da bus sostitutivi. Lo rende noto un comunicato di Atac.

