Maratona di Roma, la partenza alle 8.30. Percorso, orari, strade chiuse e mezzi pubblici: tutto quello che c'è da sapere

La maratona è parte questa mattina alle 8.30 dai Fori Imperiali ma da giorni cominciata la festa. Ieri al PalaCongressi dell'Eur era un via vai continuo di famiglie, corridori professionisti, semplici appassionati. In mezzo agli stand, ecco spuntare i "nasoni" di Roma, a ricordare il tema principale di questa 29esima edizione dell'Acea Run Rome The Marathon: il valore dell'acqua come sottolineano i 40mila partecipanti al via (20mila gli atleti iscritti, un altro record di questa edizione).

Un'edizione (la 29esima) da ricordare, arricchita da quattro record: il primato di iscritti per una maratona italiana (oltre 19mila), record di partecipanti stranieri (più di 10mila), il record di pacer ufficiali gara (200 di cui oltre 100 stranieri) provenienti da 15 Paesi e infine il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, di cui 5 tenuti a Roma e più di 30 in tutto il mondo. La partenza è fissata alle 8.30 dai Fori Imperiali davanti al Colosseo. In tutto i partecipanti saranno 40mila, compresa anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri.

ll percorso

Il percorso, sulla tradizionale distanza di 42 chilometri e 195 metri, oltre al Centro storico (Fori Imperiali, Terme di Caracalla, Circo Massimo, Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, piazza del Popolo, piazza di Spagna) si snoderà tra San Paolo, Piramide, il lungotevere, Prati e San Pietro, il Foro Italico, Ponte Milvio, l'Auditorium Parco della Musica, il Flaminio e il Villaggio Olimpico. La partenza è prevista per le 8.30 dai Fori Imperiali con il passaggio davanti al Colosseo e all’Arco di Costantino e poi verso la Basilica di San Paolo. Nel percorso verso la Piramide Cestia si toccherà il punto più a sud della corsa a via Valco di San Paolo tra via Ostiense e via Marconi.

Le strade chiuse

Nella notte fra sabato 16 e domenica 17 marzo, a partire dalla mezzanotte sarà chiusa al traffico l'asse via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Cerchi. Dalle ore 08:00 della domenica stop alla circolazione su tutto il percorso.

Il trasporto pubblico, cosa cambia

Lo stop al traffico comporterà la sospensione di ben 9 linee bus. Gli autobus che dovranno fermarsi per l'arco della manifestazione sono: 2, 3L, 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628. Soltanto deviate invece altre nove linee bus: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3. Ben 55 invece saranno i collegamenti limitati: 19Nav, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, H, C6 e C8. La regolare circolazione dei suddetti autobus riprenderà a partire dalle ore 15:30, orario di conclusione della Maratona di Roma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 09:01

