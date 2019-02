TRACCE SULLA PISTOLA Chi ha sparato a Manuel Bortuzzo non avrebbe usato guanti e lasciando tracce sulla pistola, un revolver calibro 38. La scientifica è al lavoro per isolare le impronte e arrivare così ad una identificazione certa di chi ha sparato. Indagini sono in corso per identificare anche lo scooter da cui sono partiti gli spari.

Potrebbe essere stato trovato lo scooter forse usato dai due ricercati che hanno sparato al giovane nuotatore, ferendolo gravemente: l'inviato della trasmissione di Raitre Chi l'ha visto?,, ha ritrovato infatti in una strada di Acilia un motorino che sarebbe statoproprio quella notte.Si tratta della stessa zona verso la quale si sarebbero diretti dopo gli spari, ripresi a bordo di uno scooter nero, uno con un casco chiaro e l'altro a capo scoperto con un taglio di capelli a «a scalini».