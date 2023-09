Maestra travolta da una finestra, tragedia sfiorata nella scuola elementare di Totti: portata via in ambulanza

di Redazione web

Tragedia sfiorata all'istituto comprensivo Manzoni di Roma, in via Lusitania (la scuola elementare di Francesco Totti). Una maestra, infatti, è stata travolta da una finestra della mensa, mentre si trovava in compagnia dei suoi allievi. La malcapitata, dopo l'incidente, è stata subito trasportata in ambulanza, tra le preoccupazioni del personale e degli alunni.

La docente, fortunatamente, è in via di guarigione. Un brutto episodio, dunque, che poteva tramutarsi in una vera e propria tragedia.

Foto di ragazzine nude nelle chat della scuola: «Create con l'intelligenza artificiale». L'allarme dei genitori

Mamma bloccata all'improvviso dallo sciopero dei bus, carabiniere (fuori servizio) l'accompagna a scuola con la auto

L'incidente

L'episodio è avvenuto nella mensa dell'Istituto comprensivo Manzoni di Roma, in zona San Giovanni.

Dato il caldo asfissiante, la docente ha tentato di aprire una finestra, per alleviare le sofferenze dei suoi piccoli allievi. Però la finestra, alta circa un metro e mezzo, le è caduta addosso, ferendola.

La donna è stata subito trasportata in ospedale con l'ambulanza e adesso, fortunatamente, sta meglio e si riprenderà presto.

Foto di ragazzine nude nelle chat della scuola: «Create con l'intelligenza artificiale». L'allarme dei genitori

Mamma bloccata all'improvviso dallo sciopero dei bus, carabiniere (fuori servizio) l'accompagna a scuola con la auto

Le reazioni

«Poteva succedere a un bambino, che magari non sarebbe stato così fortunato», ha commentato una mamma furibonda, aggiungendo: «Quando ho visto l'ambulanza davanti all'istituto ho pensato al peggio».

A causa di questo incidente, entro il 26 di questo mese tutti gli infissi subiranno uno scrupoloso controllo. Queste le parole dell'assessore Marcello Morlacchi: «Due i sopralluoghi effettuati: uno a poche ore dal crollo e l’altro ieri.

Per il momento, le finestre rimarranno chiuse: «Abbiamo optato per questa soluzione per l’incolumità di alunni e personale scolastico — ha aggiunto Morlacchi — Verranno aperte quando la mensa sarà vuota, mentre quando è piena saranno chiuse a chiave».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA