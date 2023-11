Il lago di Canterno e il mistero del livello dell'acqua: ecco perché è chiamato "lago fantasma”. Il lago fantasma che si ritrae improvvisamente: solo ad un'ora da Roma è possibile visitare il lago di Canterno. Il lago di Canterno si trova nel Lazio, solo ad un'ora di macchina da Roma. Il lago di Canterno ha una superficie di 0.6 km², una profondità massima di 25 metri e un perimetro di 4.9 km. È uno dei maggiori laghi carsici del Lazio. C’è un mistero che aleggia sulle rive del lago di Canterno.

Infatti, viene chiamato anche "lago fantasma”. Il lago di ritirava improvvisamente, prosciugandosi per poi riempirsi nuovamente d'acqua solo molti anni più tardi. Il prosciugamento del lago di Canterno era causato dal fiume Pertuso, un vero e proprio inghiottitoio. I detriti del fiume si formavano piano piano all'interno, depositandosi a ridosso dell'imboccatura del lago di Canterno.

Parliamo al passato perché l'uomo è intervenuto personalmente per interrompere questo fenomeno. In realtà il prosciugamento è stato solamente contenuto e il livello dell'acqua del lago di Canterno si abbassa notevolmente in alcuni periodi dell'anno, senza mai seccarsi completamente.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 12:21

