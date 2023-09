Istituto Superiore di Sanità, Rocco Bellantone nominato commissario straordinario: «Motivo di orgoglio per l'intero Ateneo»

di Redazione web

Rocco Bellantone, Ordinario di Chirurgia generale alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con Decreto del Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il professore prende il posto di Silvio Brusaferro assumendo, così, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Istituto.

🗣️Brusaferro: “E’ stato per me un onore ed un piacere poter lavorare con Voi nella veste di Presidente dell’ISS in questi quattro anni al servizio della Sanità Pubblica e del nostro #SSN”. Il saluto di fine mandato ai dipendenti del Presidente. https://t.co/FvGMc9ZtNO — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) September 11, 2023

Le parole del Rettore dell'Università Cattolica

A proposito della nomina del professor Rocco Bellantone, il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli ha detto: «La nomina del professor Rocco Bellantone, ordinario di chirurgia generale nella Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, a Commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità costituisce un ulteriore prestigioso riconoscimento delle straordinarie e multiformi doti delle quali il prof. Bellantone ha dato costante prova come studioso, come maestro di generazioni di studenti, medici e ricercatori, come clinico di riconosciuto valore, come autorevole Preside della Facoltà di Medicina e manager del Policlinico Gemelli.

Il professor Rocco Bellantone

Il professor Rocco Bellantone, proposto dal Ministro Schillaci alla presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità, è professore ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Cattolica. Dal 2010 al 2022 è stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, a Roma. Ha diretto l’Unità operativa di Chirurgia Endocrina Metabolica del Policlinico A. Gemelli. Inoltre, è stato a capo del Centro Dipartimentale di Chirurgia endocrina e dell’Obesità nonché direttore del Governo clinico della Fondazione Policlinico Gemelli.

