Investe un 14enne in scooter e fugge: arrestato grazie alla scia di gasolio sull'asfalto

Investe un 14enne in scooter a Roma e fugge: arrestato grazie alla scia di gasolio sull'asfalto . Nella mattinata di ieri, verso le 8, i Carabinieri della Stazione di San Cesareo hanno arrestato con l'accusa di lesioni personali colpose e fuga a seguito di incidente stradale un 28enne, di Palestrina, operaio. L'uomo poco prima mentre percorreva via Filippo Corridoni, a San Cesareo, alla guida di una Mercedes classe A, ha investito un motociclo Honda condotto da uno studente di 14 anni, nato a Marino, residente a Colonna, dandosi alla fuga.



La vittima è stata trasportata all'ospedale di Palestrina, ma a causa delle diverse fratture é stato poi trasferito presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, ove si trova ricoverato in prognosi riservata. I Carabinieri hanno rintracciato il pirata grazie alla scia di gasolio che l'auto incidentata ha lasciato a terra per circa 3 chilometri di distanza e lo hanno fermato mentre scendeva dal mezzo per andare a casa. Dagli accertamenti eseguito presso l'ospedale di Palestrina il conducente della Mercedes é risultato positivo a droga e alcol. Ora si trova agli arresti domiciliari. Lunedì 13 Maggio 2019, 18:39

