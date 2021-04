Incendio in piazza della Rotonda al Pantheon, brucia l’antica salumeria Ansuini FOTO

Brucia una bottega storica in pieno centro storico di Roma. Un incendio provocato da cause imprecisate ha devastato l’Antica Salumeria Ansuini in Piazza della Rotonda,4 al Pantheon. Le fiamme sono divampate al seminterrato del negozio e il forte odore acre ha avvolto l'interno del locale e bordo strada. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti e intossicati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 17:59

