Terrore sul trenino della Roma-Lido: esplosioni e fiamme sui binari, passeggeri in fuga

Paura e terrore sul trenino della Roma – Lido, all'altezza di Tor Di Valle. I cavi di alimentazione del treno si sarebbero staccati facendo fuoriuscire fumo e fiamme. Panico tra le persone che si trovavano nei vagoni, che hanno cominciato a uscire e scappare sui binari, allontanandosi il più in fretta possibile dal treno. Una serie di esplosioni fortissime, scatenate dalle scariche elettriche: i passeggeri sono fuggiti aprendo le porte e camminando sui binari sotto il sole.

I cavi elettrici che alimentano la tratta si sono staccati per un guasto e, collassando, sono caduti sui vagoni su un treno in corsa verso Ostia, bruciando la parte superiore di due convogli. Una volta che il macchinista ha fermato il treno, i passeggeri sono letteralmente fuggiti: chi sui binari, chi sul lato delle sterpaglie che dividono la ferrovia dalla via Ostiense. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il personale del 118 e di Atac.

Tantissimi i passeggeri che spaventati si sono dati alla fuga, terrorizzati da quello che stava accadendo, mentre altri sono rimasti vicino la banchina, in attesa di un'indicazione su come muoversi e comportarsi sotto il sole.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 15:41

