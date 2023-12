Un incendio ha colpito l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in provincia di Roma. A causa delle fiamme sono morti tre pazienti mentre altri 192 sono stati evacuati dalla struttura. "Mia madre aveva un problema che non riusciva a respirare, i primi due giorni è stata qui poi l'hanno dimessa e l'abbiamo dovuta riportare. Era ricoverata qui da due, tre settimane", ha detto ai cronisti Carlo Camiciola figlio di una delle vittime, Pierina Di Giacomo, 86 anni. "Non c'è stato subito l'avviso. Non si sanno le cause del decesso, devono fare l'autopsia. Si dovrebbe scoprire la verità", ha aggiunto. (video LaPresse) Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 19:12

