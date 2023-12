Incendio all'ospedale di Tivoli, dalle cause al sistema antincendio, ai piani di evacuazione: tutti i nodi dell'inchiesta

Pazienti intubati, neonati, medici e infermieri in una nube di fumo nera. Tragedia alle porte di Roma nella tarda serata di sabato 9 dicembre. Nel maxi incendio divampato al San Giovanni Evangelista di Tivoli, infatti, sono morti tre pazienti, circa 200 persone sono state evacuate.

La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e incendio colposo e ha sequestrato alcune aree dell'ospedale per gli accertamenti. È probabile che nei prossimi giorni proceda alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Per il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, «il bilancio è drammatico ma poteva essere peggiore». Secondo il procuratore di Tivoli l'intervento dei soccorritori è stato "tempestivo".