Incendio a Malagrotta, Luca Ward preoccupato: «Io e la mia famiglia ci siamo allontanati» FOTO

Luca Ward preoccupato dall'incendio di Malagrotta. Le fiamme divampate nell'impianto Tmb, trattamento rifiuti di Malagrotta, all'estrema periferia Ovest di Roma, sono ora sotto controllo ma la nube tossica ha preoccupato molti abitani della città tra cui l'attore romano Luca Word che in un post su Facebook ha mostrato quello che vedeva dalla sua finestra.

Una nube di fumo che si alza in cielo a pochi chilometri in linea d'aria da casa sua. Ward nel post scrive: «Malagrotta, la più grande discarica a cielo aperto d'Europa, brucia. Roma piegata, umiliata, derisa», poi ammette, «Io con la mia famiglia abitiamo a poche centinaia di metri in linea d’aria dal mostro. Ci siamo allontanati». L'alto rischio di diffusioni di polveri tossiche ha fatto scattare l'allerta, tanto che il Comune ha invitato la popolazione a chiudere le finestre e ha chiuso scuole, asili e centi estivi nelle vicinanze tracciando una zona rossa definita a rischio in cui è vietato anche il pascolo e la raccolta di ortaggi e frutti.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incendio. Sedate le fiamme resta ancora da capire come procedere allo smaltimento dei rifiuti, diventato ormai un problema considerevole per la Città. Il Campidoglio si sta attivando per trovare una soluzione per le 900 tonnellate di rifiuti che venivano trattate nel Tmb andato a fuoco. Tra le ipotesi anche l'invio anche in altre Regioni.

