Incastrato dalla App «YouPol»: dopo la segnalazione la polizia lo segue. Arrestato 32enne per spaccio

Grazie alla segnalazione arrivata sull’App «YouPol», gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Marino sono riusciti ad arrestare un 32enne originario dei Castelli romani, residente a Ciampino.

Sulla base di quanto appreso dalla segnalazione, gli agenti hanno iniziato numerosi servizi di osservazione, diurni e notturni. Capiti gli spostamenti del ragazzo e le abitudini, i poliziotti l’hanno fermato per un controllo e durante la perquisizione hanno trovato: all’interno della macchina 65 grammi di cocaina, in casa 140 grammi di hashish e 5 involucri di cocaina che in totale arrivavano a 500 grammi.

Terminata la perquisizione, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia dove è stato convalidato l'arresto ai domiciliari, con braccialetto elettronico, per direttissima.

L’applicazione gratuita «YouPol», è nata nel 2017 proprio dall’esigenza di una partecipazione più attiva della cittadinanza in supporto delle categorie più fragili. Grazie alle innovazioni tecnologiche e alla larga diffusione di smartphone tra tutte le fasce di età, è diventato più semplice e capillare segnalare situazioni che hanno bisogno di attenzione.

L’applicazione si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per dispositivi Ios e Android. È caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della polizia di Stato da parte di chi è stato testimone diretto o indiretto che può denunciare il fatto all’Autorità di Polizia, inviando un messaggio anche con foto e video. Generata originariamente per le segnalazioni di bullismo e droga nel corso del lungo periodo del lockdown, dal marzo del 2020, è stata integrata anche per segnalazione di violenze domestiche.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 14:23

