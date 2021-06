Il concorso "Fiabe Inventate", per raccogliere le storie dell'infanzia. Le migliori vanno in radio e diventano podcast

Al via la prima edizione del concorso “Fiabe Inventate”. Il concorso Fiabe Inventate, predisposto dalle rete di associazioni “Quartieri Attivi” (Testaccio in Testa, Trastevere Attiva, Monteverde Attiva, La voce di Porta Portese, Biblioteca “Al Cortile” con la collaborazione di “Le favole di B”) nasce con l’idea di raccogliere le storie e i racconti che nel tempo sono stati immaginati da genitori, nonni, zii, per accompagnare i propri bambini e le proprie bambine in un sonno accogliente e sicuro.

Al via la prima edizione del concorso “Fiabe Inventate”

Chi non ha mai ascoltato da piccolo una storia inventata sul momento primadi addormentarsi, in un momento di nervosismo, di pianto o di irrequietezza? Gran parte di noi ha avuto la fortuna di ascoltare una storia nuova e spesso originale, mai letta in un libro, ma che spesso sostituiva proprio molte delle tante favole classiche tramandate nel tempo. Questa prima edizione del concorso "Fiabe Inventate" ha lo scopo di raccogliere e far conoscere ad altri bambini e bambine, i racconti preziosi che hanno accompagnato la nostra infanzia e valorizzare la creatività di chi voglia scriverne di nuovi.

Come partecipare

Ogni partecipante potrà inviare una sola fiaba, da lui stesso inventata, alla mail: fiabeinventate@gmail.com entro il 3 settembre. Gli autori delle migliori 5 fiabe (selezionate da una apposita giuria) non riceveranno premi in denaro ma un attestato specifico che verrà consegnato durante una festa aperta a tutti il 18 settembre 2021 in piazza San Cosimato, a Roma: la lettura delle fiabe sarà accompagnata con giochi per bambini e merenda per tutti! Le fiabe vincitrici saranno poi rese pubbliche attraverso RADIO ROMA CAPITALE e l’Ospedale Bambino Gesù di Roma che, tra le diverse attività dedicate al volontariato, ha già previsto da tempo il racconto di “Favole ad Alta voce”. Saranno anche ascoltabili gratuitamente sul Podcast di audio-fiabe “Le Favole di B” (all'indirizzo www.spreaker.com/show/le-favole-di-b) e su tutti i canali a loro collegati con cadenza settimanale e pubblicizzate su Facebook dalle associazioni organizzanti.

Per informazioni scrivere a fiabeinventate@gmail.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA