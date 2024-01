I Solidi Idioti 3, il memorabile evento a Parco Leonardo si apre con una sorpresa per ospiti e Vip

di Redazione Web

Grande clamore nelle strade della città di Parco Leonardo per l’arrivo de I Soliti Idioti 3. Da giorni i gruppi di ragazzi del quartiere si divertono ad imitare le frasi più conosciute del film alla sua terza versione.

Puntuali all’appuntamento con i loro fan, arrivano Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, accolti dal proprietario di casa Edoardo Francesco Caltagirone e la direttrice dell’UCI Cinemas di Parco Leonardo Viviana Bellacicco che li accompagnano in direzione per riunirsi con i dirigenti Medusa davanti ad un buon aperitivo in tema cinema.

Fuori, intanto, la folla si fa sempre più numerosa e gli ultimi arrivati si affrettano ad acquistare i pochi biglietti rimasti. Poco lontano dalla fila una signora racconta all’amica in compagnia dei figli adolescenti: «Siamo fortunate ad essere arrivate presto ed aver trovato ancora i biglietti per oggi, questo è il film più forte del momento in tutta Italia!»

I Vip presenti all'evento

Nel foyer del cinema si scorgono molti volti noti di colleghi Vip che ringraziano Antonio Flamini e Marzia Caltagirone per averli invitati. Ecco arrivare Fabiola Sciabbarrasi insieme ad Arianna Mijhailovich e Daniela Orsi, Adriana Volpe in total white, Sonia Bruganelli insieme al figlio, Alessia Fabiani, Emanuela Tittocchia, Alina Person, Monica Leofreddi, Nancy Gorgone, Sabrina Crocco, Simona Di Sarno, Agostino Penna, Adriana Russo che si intrattiene a parlare con il suo press agent Francesco Caruso Litrico, Alex Partexano, Andy Luotto, Enio Drovandi, Luca Martella, Niccolo Centioni, Pietro Romano, Stefano Masciarelli e molti altri ancora.

Il cinema invita tutti a prendere posto in sala 24 per la presentazione.

La sorpresa prima della proiezione

Il pubblico ride ancor prima dell’inizio della proiezione e quando meno se l’aspetta ecco finalmente arrivare gli attori che scambiano battute ed incitano il loro pubblico ad interagire con loro. Sorpresa finale per tutti, prima di lasciarli alla visione del film, Biggio e Mandelli raggiungono vari punti della sala e lanciano dei gadget con impressi le frasi più popolari del film. Benché gli attori cerchino di coprire al meglio tutte le zone della sala da 400 posti, gli omaggi sono limitati e quindi solo alcuni fortunati riescono a procurarsi i calzettoni, le t-shirt e le shopper de “I Soliti Idioti 3”

Giù le luci ed inizia la proiezione del film. Risate a crepapelle in sala per tutta la durata del film con un lungo applauso al termine. Con i loro 400 posti in sala, tutti sold out, “I soliti Idioti 3” confermano la formula vincente del passato, facendo centro con un tipo di umorismo semplice che fa ridere su banali stupidità, un tipo di umorismo che in pochi sanno fare, ma che certamente rendono unici I Soliti Idioti.

