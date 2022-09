Scuola in ostaggio, benzinaio aggredisce i genitori con una mazza da baseball: «Via le auto»

di Francesco Balzani

Ha tirato fuori la mazza da baseball minacciando di danneggiare l'auto in sosta di un papà che si era permesso di rispondere a tono all'ennesimo insulto. Il tutto di fronte alle famiglie e ai bambini appena usciti da scuola. Era iniziata come una delle tante liti figlie dello stress di Roma. La corsa verso scuola, il parcheggio improvvisato, le lamentele e qualche offesa. Spesso esagerate. Quel che è accaduto mercoledì pomeriggio alle 16,30 però lascia senza parole.

Ci troviamo sulla via Aurelia, a pochi metri da Piazza Irnerio. Più precisamente in via Diomede Marvasi dove da qualche settimana ha aperto un Burger King al fianco di una pompa di benzina. In una zona in cui i genitori della scuola elementare Corrado Alvaro, che si trova a meno di 100 metri, parcheggiavano per 5-10 minuti l'auto in attesa dei figli. Per anni tutto era filato liscio. Da alcuni giorni, invece, si registravano intemperanze continue. In particolare con un addetto alla pompa di benzina, italiano sui 40 anni, che insultava e minacciava chiunque parcheggiasse in quell'aerea sprovvista però di cartelli di divieti di sosta o proprietà privata.

Anzi, gli stessi lavoratori del Burger King avrebbero acconsentito senza problemi di fronte alle richieste dei genitori per una breve sosta spesso peraltro corredata da acquisti dentro lo store. Ieri pomeriggio durante l'ennesimo diverbio, e di fronte a molti testimoni, uno degli addetti in questione ha estratto una mazza di legno minacciando mamme e papà che stavamo riprendendo i piccoli a scuola. «Sembrava un ossesso, urlava «Ora vi spacco tutte le macchine», ha raccontato una donna che dopo pochi minuti ha chiamato il 112.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 07:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA