Roma, trovato il corpo di Giovanni Manna, il 73enne scomparso dall sala d'attesa del Gemelli.

Sarebbe di Giovanni Manna il corpo trovato nel parco dell’Insugherata a Roma questa sera. Il 73enne era scomparso la notte del 16 novembre dalla sala di attesa del pronto soccorso dell’ospedale Gemelli destando grande preoccupazione tra i familiari.

Secondo la redazione di Chi l'ha Visto, che si è prodigata per aiutare nelle ricerche, l'area del ritrovamento del cadavere sarebbe adiacente all'ospedale dal quale è scomparso il 73enne malato di Alzheimer. Con molta probabilità durante l'attesa l'uomo si sarebbe allontanato in stato confusionale, esasperato dai tempi della visita. Dopo giorni di ricerche a notare qualcosa di sospetto sono stati gli agenti della polizia di Stato, a bordo di un elicottero in volo per vigilare sulla manifestazione dei no green pass a Roma, che hanno visto il corpo.

In tanti da giorni si erano stretti intorno alla famiglia e stavano setacciando la zona alla ricerca dell'uomo. Purtroppo ora il cadavere trovato sembra appartenere proprio al 73enne. Sul posto del ritrovamento sono stati chiamati i figli dell'anziano per procedere con l'identificazione del corpo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 21:27

