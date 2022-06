Gianluca Gasbarri, chi è il 31enne fotografo e alpinista romano morto sul Gran Sasso

É morto tra le montagne mentre scalava le vette delle sue passioni. Finisce, dopo un volo di 50 metri, nel Gran Sasso la vita di Gianluca Gasbarri, 31enne apprezzato fotografo di Castel San Pietro Romano. Lui che ha sempre guardato il mondo da un obiettivo di una macchina fotografica ma che lo ridonava al mondo senza limiti. Lui che ha sempre detto che attraverso le foto riusciva a superare la realtà stessa.

«Io credo che una foto sia bella quando è in grado di parlare da sola, senza alcuna spiegazione». Raccontava questo in una delle sue ultime interviste rilasciata a un giornale romano il giovane fotoreporter. Nato a Castel San Pietro, di cui ha fotografato ogni angolo, si è poi trasferito nella capitale. A Roma aveva scelto il Pigneto come quartiere in cui vivere, per la vitalità che vibra nella zona.

Gianluca Gasbarri morto sul Gran Sasso, ecco chi è

Dai suoi social oltre agli scatti, di indiscutibile bellezza, ne esce un ragazzo appassionato della vita e dell'onestà. Impegnato nel sociale e amante della montagna.

Il giovane era con un amico, coetaneo, sempre di Roma. Avevano deciso di arrampicarsi sul Corno Piccolo stamattina. I due avevano scelto di percorrere slegati la cresta nord est del Corno Piccolo, seguendo la via che parte dalla Madonnina e prosegue per la cima del Corno Piccolo, ma uno dei due, il secondo di cordata, al secondo tiro, ha perso la presa ed è volato giù per 50 metri sul versante nord del Corno Piccolo.

