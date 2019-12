Generazione Giornalista 2.0: una giornata per discutere su come sta cambiando il mondo del giornalismo

Si terrà il 12 dicembre al Teatro Capranichetta, piazza di Monte Citorio 1 a Roma "Generazione Giornalista 2.0: il futuro della professione al tempo dei social". Una giornata piena di incontri e dibattiti per discutere di quanto il mondo del giornalismo stia cambiando e come possa servirsi delle nuove tecnologie.



Si parte alle 10.30 con "Un lavoro finalmente giovane", un'intervista al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo a cura di Americo Mancini (Giornale Radio Rai). A seguire, alle 11 "La Rai diventi volano dell'Italia nel mondo", un'intervista a Marcello Foa a cura di Giuseppe Malara (Tg 2). Alle 12 invece sarà la volta di un dibattito dal titolo "Verso quale Rai stiamo andando", che vedrà intervenire Giampaolo Rossi, Igor De Blasio, Riccardo Laganà, Albert Barachini, Carlo Verna (Presidente Ordine dei Giornalisti), Paolo Corsini (Presidente Lettera 42) e Alessandro Morelli (Lega). A moderare sarà Cora Boccia (TGR Sardegna).



Dopo la pausa pranzo il programma prevede alle 15 l'incontro "Il sindacato e la crisi del settore", con Lazzaro Pappagallo (Segretario Stampa Romana), Giuseppe Giulietti (Presidente FNSI), Paolo Capone (Segretario UGL), Federica Frangi (Presidente Stampa Romana), Pierangelo Maurizio, Vittorio Trapani (Segretario USIGRAI) e Carlo Parisi (Direttore Giornalisti Italia). Il moderatore sarà Germana Brizzolari (Giornale Radio Rai).



In fine, alle 15.30 ci sarà il dibattito "Canone sì- Canone no" al quale prenderanno parte Claudio Durigon (Lega), Francesco Verducci (PD), Gianluigi Paragone (M5S), Daniela Santanchè (FdI), Loredana De Petris (LeU) e Elisa Billato (TGR Veneto) come moderatore. Lunedì 9 Dicembre 2019, 14:42

