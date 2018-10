Frascati, ecco il "palcoscenico" per i vini del territorio: eventi e degustazioni nel weekend

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel primo fine settimana di novembre, sabato 3 e domenica 4, all’interno delle Mura del Valadier a Frascati, il vino, la gastronomia e la cultura si metteranno in scena.Palcoscenico Frascati è un evento sul territorio promosso dal Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati che, giunto alla sua terza edizione, è nato per favorire un contatto diretto con i produttori di vino della storica denominazione Frascati e tutti i curiosi, gli appassionati, i professionisti che ruotano intorno a questo mondo.All’interno delle sale delle Mura del Valadier si alterneranno gli spazi dedicati alle Cantine che propongono i loro vini, a seminari e degustazioni guidate, a cooking show, incontri culturali, presentazioni di libri.Un programma molto fitto per offrire la sintesi di una qualità ormai ampiamente diffusa e consolidata che vedrà anche la partecipazione delle autorità locali.Il programma prevede la presenza continua nei due giorni delle Cantine: Almavini-Casata Mergè – Azienda Agricola L’Olivella – Azienda Agricola Valle Vermiglia – Azienda Agricola Villa Simone di Costantini Piero – Cantine Conte Zandotti – Casale Marchese – Casale Vallechiesa – Società Agricola Gabriele Magno – Terre dei Pallavicini.A Fabio Turchetti, giornalista enogastronomico, il compito di condurre i seminari di degustazione e di descrizione della viticoltura locale che si terranno nei due giorni dell’evento, supportato dalla presenza del Presidente del Consorzio Dr. Paolo Stramacci, di enologi e di produttori.La gastronomia sarà valorizzata da presentazioni ed assaggi di piatti realizzati per il pubblico presente. Mentre al pasticcere Oreste Molinari spetterà il compito di ricordare le storicità dei prodotti locali, all’interno delle quali viene messa in evidenza la storica Pupazza Frascatana, caratteristico dolce a forma di donna con tre seni, dei quali, secondo la leggenda, quello centrale forniva il vino.Ampio spazio anche alla cultura, con intrattenimenti poetici a cura dell’Associazione “di Terra e di Parole” e musica.Ai libri saranno riservati una esposizione e vendita di titoli legati al territorio, all’enogastronomia e alla cultura, con una concentrazione dell’interesse, in programma persabato pomeriggio, sulla presentazione del libro “Peste e Corna” ed. Sperling&Kupfer, ultimo lavoro dello scrittore, giornalista, affabulatore Massimo Roscia che lo racconterà come al suo solito in uno spettacolo tutto da gustare.Per orari e dettagli: www.consorziofrascati.it