Fiuggi, al via il campionato italiano della pizza: in campo gli artisti delle pizzerie

Dal 1 al 4 ottobre, da lunedì a giovedì prossimo, si terrà alle Terme di Fiuggi presso la suggestiva location 'Best Western Hotel Fiuggi Terme', in via Capo I Prati 9, la manifestazione ‘L’Italia in una Pizza 2018’.Si tratta del 18esimo Campionato Assoluto di Pizza, evento di riferimento dei pizzaioli italiani organizzato dall’Associazione Pizzerie Italiane (associazionepizzerieitaliane.com), kermesse consolidata e molto seguita sia dagli addetti del settore che dagli appassionati e buongustai di uno dei piatti più conosciuti e consumati al mondo.Diverse quest’anno le novità all’interno della competizione, per il suo diciottesimo Campionato Assoluto di Pizza - infatti - l’Api ha deciso di unificare tutti i campionati a tema che si svolgono solitamente nel corso dell’anno solare nelle diverse regioni italiane in un’unica e grande manifestazione.Le competizioni previste riguardano: 18° Campionato Assoluto di Pizza (al cui interno prevede anche il Campionato Nazionale Cadetti); 4° Campionato Eccellenze Calabresi; 9° Campionato Pizza al Pomodoro Ciliegino; 5° Campionato Mozzarella di Bufala.Nel dettaglio: di ogni campionato principale ogni concorrente deve scegliere una e soltanto una tipologia di gara (pizza in teglia, pizza alla pala, pizza tonda) al fine di avere all’attivo 4 gare, la quinta gara compresa nel voucher di iscrizione è una gara aggiuntiva alle quattro già svolte ed è a libera scelta, ovvero il concorrente può decidere all’interno dei 4 campionati principali di svolgere un’altra gara oltre alle 4 già effettuate.Inoltre, è presente una sezione di rilievo relativa ai ‘campionati unici’ e così suddivisa: ‘Coppa del Mondo a Squadre (XIII edizione); Coppa Italia a Squadre (VII edizione): Coppa Italia a Squadre Femminile (II edizione); Campionato Napoli Style (I edizione) a cui si aggiungono i ‘Campionati di Acrobatica singolo e a squadre’ e i ‘Campionati di ‘Pizza Larga e Velocità’.“Siamo diventati maggiorenni e il Campionato Api festeggia orgogliosamente la sua 18esima edizione e ritorna nella bellissima Fiuggi. Un evento che al di là delle gare rappresenta anche la festa del pizzaiolo, un momento per ricordare che dietro a una buona pizza c’è una filiera che si mette in moto fatta di tanti tasselli. I pizzaioli, le industrie produttrici di forni e farine, prodotti di qualità e materie prime. Oltre a tutto questo c’è anche tanta formazione, il fiore all’occhiello dell’Associazione che ho l’onore di presiedere e che da oltre 25 anni con la Scuola Nazionale di Pizza forma giovani pizzaioli in Italia e all’estero con le nostre sedi a Seoul, Tomelloso, Dublino, Dubai e prossimamente anche a New York” – commenta Angelo Iezzi presidente dell’Associazione Pizzerie Italiane.Tutto è pronto quindi per il 18° Campionato Api, ‘L’Italia in una Pizza 2018’. Tante le adesioni e altissimo il livello dei concorrenti. Pizzaioli d’Italia…pronti e agguerriti per sfidarsi a colpi di impasti e condimenti per arrivare sul gradino più alto del podio.