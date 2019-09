​Fine settimana a Roma: tutti gli eventi di sabato 28 e domenica 29 settembre

​Primo week-end d'autunno nella capitale, e nuovi appuntamenti per trascorrere il tempo libero da venerdì 27 a domenica 29 settembre.



A Tivoli protagonista la tavola ed il buon bere a Villa Gregoriana, mentre tanti sono gli appuntamenti per gli appassionati di scienza grazie alla Notte europea dei ricercatori. Per i fan di Amici, il vincitore Alberto Urso si esibirà al Parco della Musica. A Fiumicino protagonista il cinema gratuito nella seconda edizione del festival cinematografico, con tanti ospiti alla Darsena. Da Eataly invece sono protagoniste le birre, infine a Centocelle tanti artisti di strada per buskers in town.



Tivoli a tavola



I piatti della tradizione laziale tra i ruderi della domus romana a Villa Gregoriana: questa la formula di Tivoli a tavola, che sabato 28 settembre alle 19, dopo una visita a cura del Fai della stupenda villa, una delle meraviglie della cittadina alle porte di Roma, prevede una ricca tavolata – come una cena tra amici – in cui assaggiare calici di vino locale e le prelibatezze dell'antica cucina tiburtina.



Notte europea dei ricercatori



Torna per la 14° edizione la Notte europea dei ricercatori, con una serie di appuntamenti pensati per far avvicinare i partecipanti al mondo della scienza e della ricerca. A Roma due-Tor Vergata dalle 16 alle 23, visite guidate presso i laboratori, esperimenti live, giochi di ruolo, realtà virtuale e molto altro nel Padiglione della Scienza. Non mancano attività dedicate ai più piccoli, come La danza del DNA, dove i bambini potranno interpretare i diversi cromosomi. Tra gli altri eventi, un collegamento con le Isole Svalbard e i Fanta Scienziati, per condividere esperimenti, scoperte e tecnologie ai limiti del possibile. Invece nell'area di ricerca Roma 1-Montelibretti, tra le 17 e le 22, si partirà con una gara podistica non competitiva di 6 Km tra gli Istituti con quiz finale a premi, si costruiranno diamanti nel DiaTHEMA Lab, e poi Una notte da archeologo: alla ricerca della villa perduta con i ricercatori dell’Istituto di studi sul Mediterraneo antico del Cnr.



Alberto Urso al Parco della Musica



Alberto Urso, vincitore del più longevo talent show italiano, Amici, sarà in concerto, domenica 29, alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica alle 21. Urso, voce da tenore e polistrumentista, che ha al suo attivo il primo album Solo, sarà accompagnata da un’intera orchestra e potrà contare su un folto seguito di fan del programma condotto da Maria De Filippi.



Festa delle birre artigianali



In attesa dell'Oktober Fest di Monaco, gli amanti della birra potrann assaggiare qualche bionda da Eataly, che dal 27 al 29 propone al festa della birra artigianale, nel suo nuovo spazio di degustazione. Al terzo piano del palazzo in zona Ostiense, ci saranno alcuni marchi storici di birra artigianale, e la possibilità di parlare con produttori, ovviamente con il bicchiere pieno.



Fiumicino Film Festival



Torna per la seconda edizione il FiumicinoFilmFestival, da venerdì 27 a domenica 29 settembre, con un ciclo di proiezioni gratuite, che hanno come filo conduttore il tema del viaggio. Tra gli ospiti attesi nella cittadina laziale, le attrici Claudia Gerini, Maria De Medeiros e Daniela Poggi che ritireranno il “Premio Leonardo Da Vinci”, per essersi avventuare, come artiste in un viaggio alla ricerca di nuove storie e nuove culture. Le proiezioni, aperte a tutti, si svolgeranno nella tensostruttura allestita alla Darsena di Fiumicino. Inoltre un battello inoltre accompagnerà gli amanti del cinema e della gastronomia in una suggestiva esperienza sul fiume, dalla Foce del Tevere, passando per gli scavi di Ostia Antica, fino ai porti imperiali di Claudio e Traiano.



Buskers in town



Gli artisti di strada, i buskers, in festa per le strade del quartiere di Centocelle. Si chiama Buskers in town, l'evento che dal 27 al 29 settembre, colorerà questa zone della città, con una serie di spettacoli per un ampio pubblico, dai bambini agli adulti. Tra gli ospiti, il Duo Tobarich, una coppia di acrobati cileni già esibitisi nel Cirque du Soleil, solo per citare un nome, ma gli spettacoli prevedono fire performance, giocolieri, equilibristi, teatranti e performer di arti visive, senza che manchi la musica folk, popolare e street band. Il festival si terrà tra Piazza dei Mirti e Piazza delle Gardenie. Giovedì 26 Settembre 2019, 17:42

