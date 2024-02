Filobus in fiamme sulla Nomentana, panico dei passeggeri a bordo: evacuati dall'autista

di Redazione web

Un incendio è scoppiato a bordo di un filobus in via Nomentana, a Roma. È successo intorno alle ore 8 di questa mattina, quando le fiamme hanno avvolto il mezzo della linea 80 all'altezza del civico 261.

Passeggeri evacuati

L'autista del filobus ha provveduto autonomamente all'evacuazione del mezzo, e per questo non risultano feriti al momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato la zona di intervento e domato l'incendio.

Atac: surriscaldamento

«Atac precisa che sul filobus della linea 90 in regolare servizio su marcia elettrica su via Nomentana, stamane intorno alle 8, si è verificato un surriscaldamento che ha provocato solo fumosità. Quanto avvenuto non ha determinato nessuna conseguenza per le persone e non ha danneggiato la vettura che tornera' presto in servizio. Le ragioni dell'evento sono in corso di accertamento da parte dei tecnici». Lo comunica in una nota Atac.

Mercoledì 28 Febbraio 2024, 09:46

