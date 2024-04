Mamma perde il figlio e congela il feto nel freezer per tenerlo con sé: la scoperta a Roma, genitori arrestati

di Redazione web

Macabra scoperta a Roma, dove i poliziotti sono intervenuti in un appartamento in zona Borghesiana in seguito a una segnalazione del policlinico Casilino. Qui gli agenti hanno trovato, nella casa abitata da una coppia di quarantenni, il cadavere di un feto congelato in freezer: si tratta del figlio che la donna portava in grembo e morto in seguito a un aborto.

Genitori denunciati

Una storia drammatica, quella di una mamma che non vuole lasciare andare quel bambino tanto desiderato al punto di metterlo nel freezer di casa per tenerlo sempre con sé. La coppia di origine rumena è comunque stata denunciata per occultamento di cadavere e sul corpicino è stata disposta l'autopsia.

L'emorragia sospetta

La scoperta da parte della polizia è arriata grazie a una segnalazione da parte del Policlinico Casilino, dove la 40enne era arrivata con una forte emorragia della quale non aveva spiegato la causa.

