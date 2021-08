Festival della vagina felice a Ostia Antica: appuntamento con la seconda edizione

Piacere e sessualità femminile: saranno questi i temi della seconda edizione del “Festival della Vagina Felice”, in programma nel weekend del 28 e 29 agosto in Via della Macchiarella 17 a Ostia Antica. Ideata e organizzata da Giulia Manno, la manifestazione è un’occasione unica per chi vuole prendersi cura della propria sessualità in modo creativo e originale.

Spettacoli e performance arricchiranno il programma delle due giornate che mira a rispondere a tante curiosità sull’argomento centrale, con workshop, incontri e arte dedicati alla felicità della vagina, per liberare i desideri e far pensare, rispettando e incentivando la libertà di espressione e la connessione col sesso.

Non solo talk, ma anche una Mostra Mercato Artigianale e i banchetti informativi delle associazioni presenti sul posto. Al seguente link il programma completo delle singole giornate: Festival della vagina felice.

La partecipazione è libera ma è fondamentale prenotarsi mandando un mail a info@vaginafelice.it.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA