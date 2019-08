Torna il Festival dello Street Food: 4 giorni di puro gusto e divertimento

Lunedì 5 Agosto 2019, 16:09

capitale delloper 4 giorni. Dall‘8 all’11 didalle 17 alle 24 la coloratissima carovanatornerà ad animare piazza Ungheria portando gusto, divertimento e musica.I protagonisti saranno venti selezionatissimi Street Chef, che a bordo delle loro ApeCar e Truck daranno vita ad un evento imperdibile. Proporranno le migliori ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del gusto e del divertimento, tra cucina on the road, musica, relax, spettacoli ed attività.Arrosticini e patate a spirale (Ape Magna), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Arrosticini di pecora (Bizzi), Tiramisù espresso (Cookie Jam), Hamburger e Hot-dog gourmet (Food Family), Hamburger di chianina (Griddled), Panino con polpo arrosto (L’Apulia), Cartoccio di salumi da passeggio (L’Ulivarella), Panini gourmet, con carne di bufala, verdure e burratina (La Gallina al volante), Paella valenciana e sangria (La Rueda), Birra artigianale cruda tedesca (Landshuter Brauhaus), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul’è), Cucina tipica siciliana (Bontà siciliane), Olive e cremini ascolani (Oliva Time), Suppli e arancine in vari gusti (Ohanna), Cuoppo di pesce fritto (Sfizio Capitale), Bombe e ciambelle calde (Petriglia dolciaria) e Panuozzo di Gragnano con salumi (Panù).