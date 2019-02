Evade dai domiciliari e si fa arrestare: «Troppe liti con la mia compagna, voglio andare in galera»

L'evaso «disperato» è stato quindi trattenuto in caserma, fino al rito direttissimo, dove il suo arresto è stato convalidato e la sua «richiesta» è stata accontentata: ora si trova in carcere a Rebibbia. L'uomo era ricercato dai militari perché, in seguito ad un controllo fatto nella mattinata di ieri, non era stato rintracciato in casa, da dove si era allontanato senza alcuna autorizzazione dopo l'ennesima lite animata con la sua convivente.

«Non voglio più stare a casa»:. Con questa motivazione un ragazzo di 29 anni, disoccupato e sottoposto agli arresti domiciliari, si è fatto arrestare dai carabinieri della stazione San Basilio, a Roma, con l'accusa di evasione. Il giovane si è presentato spontaneamente ieri sera in caserma, chiedendo espressamente di essere arrestato perché non voleva più stare a casa, dove stava scontando i domiciliari per spaccio: il motivo, i continui litigi con la compagna.